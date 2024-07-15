Хендмейд под хиты Цоя: что самарцы показали на маркете "Три синих трамвая"

Три синих трамвая" организовали культурные выходные для самарцев под открытым небом В минувшие выходные, 13 и 14 июля, прошёл маркет "Три синих трамвая" под открытым небом. Организаторы порадовали самарцев обширной развлекательной программой. В летнике бара "Кутёж" была создана атмосфера курорта и беззаботности.

"Три синих трамвая" — это маркет, который знакомит самарцев с местными ремесленниками. Организаторы — Диана Искандарова и Анастасия Комарчева — проводят интересные лекции и мастер-классы для жителей и приглашают диджеев.

В летнике бара "Кутёж" местные хендмейд-мастера представили свои работы: керамическую посуду, украшения, предметы интерьера и другое. Один из необычных брендов женской одежды, принявший участие в маркете, — Yanik — аrt. Его создатель — художник, иллюстратор и дизайнер Яна Кузнецова — иллюстрирует символику Самары на футболках, платьях, рубашках, юбках, штанах и даже аксессуарах. Также используются художественные принты, где каждый элемент — это картина со своей философией и историей.

"Бренд существует уже три года. Но продукцию с символикой Самары мы делаем второй год. Эта концепция разработана как некий сувенир, который можно приобрести для себя или для друзей, чтобы частичка нашей самарской атмосферы находилась рядом. Я сама часто сталкивалась с проблемой — что подарить другу? Фантазия заканчивалась на наших "Родных просторах" или каком-то магните. Вдруг я поняла, что могу создать уникальный бренд с нашими самарскими достоинствами, которые будут радовать близких. Самый важный элемент моего принта — достопримечательность № 1 нашего города, что отличается нас от других — это знатная набережная. У нас был опыт участия в фэшн-мероприятиях и других маркетах, но именно на этом впервые представлены футболки. Обычно я выставляла юбки и брюки. Ажиотаж вызвали вот такие картонные рыбки", — поделилась Яна Кузнецова.

Помимо маркета, "Три синих трамвая" организовали художественный интерактив. Каждый желающих мог нарисовать элемент картины, а после, как пазл, сложить всё воедино.

Насытили культурную программу вечера лекции от "Том Сойер Фест" и "Про креатив". Анна Ракитина рассказала, на какие важные аспекты стоит обращать внимание при создании уникального и эпатажного проекта. Она посоветовала подпитывать идеи отовсюду, визуализируя свой продукт, и не бояться действовать, иначе можно упустить момент и пожалеть об этом.

Вечернюю программу завершало душевное выступление кавер-группы "Волга-Фолк Бэнд", которая сыграла хиты Виктора Цоя на народных инструментах.

"Я занимаюсь организацией уже четвертого маркета в Самаре. Все эти прекрасные люди, принимающие участие в "Трёх синих трамваях", находили нас сами. С кем-то мы были знакомы еще до мероприятия, поскольку у меня есть бренд аксессуаров, и мы могли видеться на других ярмарках. Обычно маркеты мы проводим в два дня и по выходным — суббота и воскресенье, чтобы люди смогли прийти, отдохнуть, посмотреть или послушать что-то новое. Мы нацелены не на большую проходимость, а на большую продажу локальных брендов, поскольку наша миссия заключается и в поддержке. В эти выходные представлены работы ручной работы, некоторые могли быть сделаны на производстве или кастомизированы, но в любом случае это продукт со своей историей и идеей. Становится тепло на душе, когда мы получаем благодарственные слова от наших творческих участников маркета после мероприятия" — поделилась создательница "Трёх синих трамваев" Анастасия Комарчева.