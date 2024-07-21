Рейс из Самары в Москву задержали на 11 часов из-за неисправности судна

В воскресенье, 21 июля, произошла задержка рейса № WZ-418 сообщением Самара — Москва (авиакомпания "Red Wings"). Вылет отложен с 07:00 до 18:00 в связи с неисправностью воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
На рейс зарегистрировано 75 пассажиров. На время ожидания вылета авиакомпания предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в гостинице.
"В аэропорт Курумоч выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Для пассажиров организована работа мобильной приемной. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры", - отмечается в сообщении ведомства.
Последние комментарии
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв