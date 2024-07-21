Рейс из Самары в Москву задержали на 11 часов из-за неисправности судна

В воскресенье, 21 июля, произошла задержка рейса № WZ-418 сообщением Самара — Москва (авиакомпания "Red Wings"). Вылет отложен с 07:00 до 18:00 в связи с неисправностью воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

На рейс зарегистрировано 75 пассажиров. На время ожидания вылета авиакомпания предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в гостинице.

"В аэропорт Курумоч выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Для пассажиров организована работа мобильной приемной. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры", - отмечается в сообщении ведомства.