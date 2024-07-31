Чилиец Томас Галдамес прибыл в расположение "Крыльев Советов"

Чилийский защитник Томас Галдамес прибыл в расположение "Крыльев Советов", сообщает Телеграм-канал самарского клуба.
Игрок был представлен команде на утренней тренировке. Планируется, что в ближайшее время клуб завершит оформление документов для заявки. Томас Галдамес будет выступать под номером 3.
Игрок не поедет на кубковый матч в Махачкалу, он продолжит подготовку к матчам чемпионата в Самаре.
Напомним, ранее неофициально сообщалось, что контракт с 25-летним игроком сборной Чили будет рассчитан до 2027 года.
Галдамес выступал за аргентинский "Годой Крус" (31 игра, 2 гола). По данным портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 2,5 млн евро.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!