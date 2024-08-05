В облсуде рассказали подробности дела "поставщика" Балу и группировки "Судаки"

В Самарском областном суде раскрыли некоторые подробности приговора "нового россиянина" из Таджикистана Хакима Амирмусаяба Хакима и его подельницы Елены Абросимовой. Информацию предоставили в ответ на запрос Волга Ньюс.

Хакима и Абросимову судили за мошенничество на 32 млн рублей.

Напомним, обокрасть решили состоятельную подругу Абросимовой. Предполагается, что Абросимова и Хаким обманом завладели имуществом состоятельной жительницы Самары на 32 млн руб. (драгоценности на 23 млн и 9 млн деньгами).

Хакиму назначили четыре года и 500 тыс. руб. штрафа, Абросимовой - два года и девять месяцев. Федеральные телеграм-каналы возмущались "мягким" приговором "нового россиянина".

Настоящее имя Хакима - Мусаяб Хакимович Узбеков. Его уже судили ранее.

По оперативным данным источников Волга Ньюс в правоохранительных органах, семья Узбековых в регионе известна давно. Члены семьи, предположительно, могли заниматься поставкой героина в губернию. От них, как считают в силовых структурах, мог торговать лидер ОПГ Балу, а потом ОПГ "Спортсмены", а также тольяттинская ОПГ "Судаки". Старшим у Узбековых, по данным источников, якобы был Лутфиддин Рузиматов, известный как Леня Таджик. В конце сентября 2020 г. Рузиматова задержали в его особняке в Хосте под Сочи, где изъяли несколько килограммов героина и прочих наркотиков. Суд приговорил его к 14 годам колонии.

Как рассказали в Самарском областном суде, Хаким находится под стражей с 6 апреля 2022 года. Абросимова освобождена из-под стражи, поскольку нахождение под домашним арестом, в соответствии с законом, зачли в срок лишения свободы.

"Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично. С осужденных в пользу потерпевшей Носаревой Н.А. взыскано более 9 млн рублей. А арест на имущество Хакима в виде нежилого здания, земельного участка и квартиры сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска, также сохранен арест на имущество Абросимовой в виде квартиры", - рассказали в Самарском областном суде.

Приговор обжаловали и сторона потерпевшей, и гособвинитель, и представитель Абросимовой.

"Приговор Кировского районного суда Самары от 16 января 2024 года оставлен без изменений. В качестве смягчающего обстоятельства возмещение ущерба, причиненного преступлением, не признавалось", - отметили в облсуде.