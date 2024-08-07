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Преступления Происшествия

Самарец, хранивший дома взрывчатку 1943 года, подпал под уголовное дело

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила оперативная информация о причастности 49-летнего местного жителя к незаконному хранению взрывчатых веществ. С целью отработки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Жилье и придомовую территорию подозреваемого осмотрели и изъяли вещество черного цвета, массой около 90 граммов, а также — две металлические банки с надписью "Порох охотничий бездымный" с сыпучим веществом серо-зеленого цвета общим весом около 625 грамм и патроны с маркировкой "60 58".

Экспертиза подтвердила, что предъявленные вещества являются дымным и бездымным порохом промышленного изготовления и относятся к взрывчатым веществам метательного действия, которые используются в военном деле и пригодны для производства взрыва. Изъятые патроны являются патронами образца 1943 года, отечественного заводского производства и предназначены для стрельбы из АК-47 и его модификаций, самозарядного карабина и другого оружия калибра 7,62 мм.

По данным сотрудников полиции, мужчина к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что изъятые предметы остались у него еще со времени, когда он владел охотничьим оружием.

"Следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району уголовные дела, возбужденные по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и ч.1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов", объединенные в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу", - рассказали в ГУ МВД.

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