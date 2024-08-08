Мэрия Самары согласовала высоту гостиничного комплекса из 14 зданий у "Самара Арены"

Администрация Самары согласовала ООО "ПроКампус №1" предельную высоту в 75 м для гостиничного комплекса на территории планируемого кампуса около "Самара Арены". Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Напомним, ранее этот вопрос выносился на общественные слушания. Тогда же публиковалась визуализация проекта.

Предполагается, что на земельных участках суммарной площадью 57,2 тыс. кв. метров появится гостиничный комплекс из 14 жилых зданий. Высота корпусов будет составлять 8, 15, 16, 22 и 23 этажей (высота этажа - 3 метра). Они предназначены для размещения студентов, преподавателей, а также гостей всевозможных научных конференций и форумов.

Жилой фонд будет состоять из двухместных и одноместных номеров, а также номеров с кухней для возможного размещения семей. Одноместные и двухместные номера обеспечены общими кухнями на этажах, а также зонами для отдыха, внеклассных занятий и неформального общения.