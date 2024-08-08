Мэрия Самары согласовала высоту гостиничного комплекса из 14 зданий у "Самара Арены"

Администрация Самары согласовала ООО "ПроКампус №1" предельную высоту в 75 м для гостиничного комплекса на территории планируемого кампуса около "Самара Арены". Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Напомним, ранее этот вопрос выносился на общественные слушания. Тогда же публиковалась визуализация проекта.
Предполагается, что на земельных участках суммарной площадью 57,2 тыс. кв. метров появится гостиничный комплекс из 14 жилых зданий. Высота корпусов будет составлять 8, 15, 16, 22 и 23 этажей (высота этажа - 3 метра). Они предназначены для размещения студентов, преподавателей, а также гостей всевозможных научных конференций и форумов.
Жилой фонд будет состоять из двухместных и одноместных номеров, а также номеров с кухней для возможного размещения семей. Одноместные и двухместные номера обеспечены общими кухнями на этажах, а также зонами для отдыха, внеклассных занятий и неформального общения.
Последние комментарии
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция