Сельские библиотеки Самарской области получили 75 тысяч книг

За шесть месяцев 2024 г. фонды 22 районных библиотек Самарской области пополнились более чем 75 тысячами книг. Они были приобретены в рамках проекта "Межрегиональный книжный центр", реализуемого Общественной исторической библиотекой.

Проект, который завершился в этом году, осуществлялся при поддержке Фонда президентских грантов, департамента культуры и молодежной политики Самары, департамента культуры администрации Тольятти. Он заключался в системном сборе бывших в употреблении книг от населения через книжные боксы, установленные в Тольятти и Самаре, а затем их распределении по сельским библиотекам.

Качественная книжная литература поступила в сельские библиотеки Сызранского, Богатовского, Ставропольского, Кошкинского, Красноармейского, Похвистневского и других районов. Полученные книги позволят разнообразить досуг тысячам читателей сельских библиотек.