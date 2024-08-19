НОВИКОМ договорился на "Армии-2024" о поддержке флагманов промышленности

Дочерний банк Ростеха провел активную работу на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024". За три дня мероприятия НОВИКОМ подписал соглашения с крупными промышленными предприятиями на общую сумму 70 млрд рублей.

В ходе форума НОВИКОМ заключил соглашения с предприятиями практически всех холдинговых компаний Госкорпорации Ростех — Объединенной двигателестроительной корпорации, холдинга "Вертолеты России", Объединенной авиастроительной корпорации, концерна "Радиоэлектронные технологии", холдинга "Росэлектроника", холдинга "Швабе", концерна Калашников и других.

НОВИКОМ окажет финансовую поддержку производств беспилотных летательных аппаратов, электронных компонентов, оптических приборов и другой высокотехнологичной продукции. Также финансирование банка поспособствует реализации приоритетных проектов авиастроения, двигателестроения, радиоэлектроники и других отраслей. Общая сумма подписанных на "Армии-2024" соглашений составила 70 миллиардов рублей.

Экспертизой по финансированию проектов промышленности НОВИКОМ поделился на деловых мероприятиях, которые организовал в рамках форума. Участники панельной дискуссии "Финансирование ОПК как передового звена технологического развития страны" обсудили роль инвестиций, а также инструментов поддержки проектов в развитии предприятий отрасли. Кроме того, в ходе круглого стола "Новые финансовые решения для оборонной промышленности" представители банковского, фондового рынков, рейтинговых агентств и аудиторских компаний, промышленных предприятий детально познакомились с высокотехнологичными финансовыми инструментами, способствующими росту инвестиций в модернизацию ОПК.

В числе социально-значимых событий форума — присоединение ряда крупных промышленных предприятий к мотивационной программе "Развитие". Среди подключившихся — станкостроительный холдинг "СТАН", производитель металлорежущего оборудования "Станкотех" и другие предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности и ОПК. Программа "Развитие" направлена на решение актуальной проблемы кадрового дефицита в российской промышленности.

"Предприятия оборонно-промышленного комплекса — один из драйверов технологического развития России. И НОВИКОМ обладает ресурсами и экспертизой для обеспечения их деятельности. Эти приоритеты нашли отражение и в новых соглашениях, заключенных на форуме, и в предложениях по доработке инструментов финансирования ОПК, которые мы сформулировали по итогам собственных деловых мероприятий. Кроме того, в этом году НОВИКОМ принял участие в форуме с обновленным брендом, который в полной мере отражает миссию банка по поддержке отечественной промышленности и предприятий ОПК в частности", — сказала Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.