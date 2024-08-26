16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре группировка, похищавшая телефоны и геймпады, выслушала приговор Пензяк за "закладки" в Самаре получил почти 10 лет колонии В Самаре оставили в силе приговор экс-адвокату Айтасову, обещавшему "договориться" с судом В Самаре вынесли приговор экс-дознавателю полиции за взятку Людмила Тархова подала жалобу на приговор в Верховный Суд РФ

Суды Происшествия

Пензяк за "закладки" в Самаре получил почти 10 лет колонии

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Житель Пензы осужден к длительному сроку лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков на территории Самары, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина обвинялся по ч. 3 ст. 30, п. " а, б" ч. 3 ст. 228-1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228-1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (сети Интернет), в крупном и значительном размере).

В сентябре 2023 г. пензяк посредством популярного мессенджера договорился с "куратором" о сбыте наркотиков в Самаре. Прибыв в столицу 63 региона, он в условленном месте нашел сверток с наркотическим средством, который расфасовал на более мелкие партии, после чего разложил четыре свертка в тайники-закладки. При закладке пятого свертка мужчина был задержан сотрудниками полиции.

При обыске арендованной им квартиры изъято еще 24 свертка с наркотиком.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Гид потребителя

Последние комментарии

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1