Пензяк за "закладки" в Самаре получил почти 10 лет колонии

Житель Пензы осужден к длительному сроку лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков на территории Самары, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина обвинялся по ч. 3 ст. 30, п. " а, б" ч. 3 ст. 228-1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228-1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (сети Интернет), в крупном и значительном размере).

В сентябре 2023 г. пензяк посредством популярного мессенджера договорился с "куратором" о сбыте наркотиков в Самаре. Прибыв в столицу 63 региона, он в условленном месте нашел сверток с наркотическим средством, который расфасовал на более мелкие партии, после чего разложил четыре свертка в тайники-закладки. При закладке пятого свертка мужчина был задержан сотрудниками полиции.

При обыске арендованной им квартиры изъято еще 24 свертка с наркотиком.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.