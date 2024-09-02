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Суды Происшествия

Тольяттинец украл у знакомого больше сотни аккумуляторов

ТОЛЬЯТТИ. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в мошенничестве почти на миллион рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевший — директор ООО лишился 113 аккумуляторных батарей общей стоимостью 940 тысяч рублей. Дело в том, что бизнесмен попал в сложную финансовую ситуацию и согласился на помощь случайного знакомого, который пообещал сбыть крупную партию аккумуляторов за процент. Помощник даже указал адрес, где планирует продавать товар. Однако на указанном месте никто ничего не продавал, товара тоже не было, в "продавец" не отвечал на звонки.

Вскоре подозреваемого задержали. Несудимый отец малолетнего ребенка признал вину и пояснил, что с самого начала обманывал тольяттинца. Также во время следствия он частично возместил ущерб — 360 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине два с половиной года принудительных работ с удержанием 15% в доход государства. Кроме того, он должен будет возместить оставшийся ущерб.

Гид потребителя

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