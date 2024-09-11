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Преступления Происшествия

Предоставление "Древу" участков без торгов изучат в рамках уголовного дела

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий руководителями министерства строительства Самарской области. Об этом сообщает в своем Телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

По его данным, речь идет о масштабной афере с землями бывшего военного городка на ул. Панова в Самаре. Предварительный ущерб бюджету оценен в 296 млн рублей. Дело расследует Следственная часть ГСУ ГУМВД Самарской области.

"Для того чтобы решить проблему обманутых дольщиков КП "Дубрава" (312 чел.), власти передали другому застройщику (ГК "Древо") земли в Самаре и пригороде (всего 177 га). По мнению следствия, которое я полностью разделяю, принятые "Древом" расходы на дольщиков (₽739,2 млн.) были кратно ниже рыночной цены полученных участков [...] Реальная рыночная цена этой земли уже тогда, в 2018 г., составляла порядка ₽1 млрд", - описывает суть дела парламентарий.

Однако участок оценили всего в 261,8 млн рублей, что позволило "Древу" получить без торгов еще 173 га в с.п. Лопатино на границе с Самарой, где компания строит жилой район "Южный город".

"Немаловажная деталь. Соглашения о передаче участков были подписаны минстроем области со структурами ГК "Древо" в ноябре 2018. От лица компании сделку сопровождал сын ее основателя и главного бенефициара Евгений Чудаев. А через месяц Азаров (экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Прим. Волга Ньюс) назначил Чудаева министром строительства региона. И это многое объясняет", - пишет Александр Хинштейн.

Напомним, Евгений Чудаев покинул кресло министра в апреле 2021 года. Позднее в прокуратуре сообщили, что это было связано с выявленным конфликтом интересов. Ведомство установило, что бюджетные средства, выделенные в рамках национального проекта "Демография", распределялись на строительство социальных объектов, застройщиком которых выступали аффилированные ему организации.

На месте бывшего военного городка №3 на ул. Панова "Древо" построило ЖК "Панова парк". Ранее этот участок фигурировал в уголовном деле бывшего руководителя Самарского фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналя Мязитова - его обвиняли в злоупотреблении полномочиями.

На одном из судебных заседаний по избранию меры пресечения Мязитов заявил суду, что инициаторами уголовного дела против себя считает бывшего министра строительства региона Александра Баландина и собственников "Древа". "Они заставляли меня подписать договоры права аренды и освоения ценнейшего земельного актива на ул. Панова. Я ответил отказом, и мне мягко намекнули, что могут возникнуть проблемы на работе и дома", - сказал Реналь Мязитов, которого в 2020 г. суд приговорил к шести годам колонии общего режима.

В СМИ также появлялась информация о том, что в конце 2023 г. депутат Госдумы Владимир Кошелев направил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обращение, в котором говорилось о необходимости проверки действий должностных лиц правительства Самарской области при выделении активов "Древу" без проведения торгов.

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