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Архитектура Культура

Смотровая площадка у Фабрики-кухни может появиться в следующем году

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 сентября, в Самаре прошло совещание по вопросу создания смотровой площадки у здания Фабрики-кухни. Предполагается, что с вышки - "с высоты птичьего полета" - должен открываться вид на необычную форму строения: форму серпа и молота.

Фото: Ксения Штефан

В мае 2024 г. в здании Фабрики-кухни открылся филиал Третьяковской галереи.

"Еще в 2012 году легендарное здание Фабрики-кухни хотел снести собственник. Но вопрос решили, здание получило статус ОКН. Потом в 2016 году с моим уходом из региона мы чуть не потеряли это здание еще раз. Мы не просто восстановили уникальное здание в виде серпа и молота, но и наполнили этот проект новой жизнью. Напомню, концепция Самарской Третьяковки заключается в том, что в среднем два-три раза в год здесь будут проводиться выставки. Помимо них, будут работать музей Фабрики-кухни, лекторий, кинозал и мастерские", - рассказывал сразу после открытия депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Сейчас здание функционирует. Первая выставка, представленная в Самарской Третьяковке, была названа "На вкус и цвет". Согласно концепции, роль еды в жизни человека была отображена в трех залах - "Предвкушение", "Услаждение" и "Пресыщение".

Идею создания смотровой башни у здания поддержали в сызранском АО "Тяжмаш". Затраты по ее изготовлению предприятие берет на себя.

Совещание с участниками создания смотровой площадки 12 сентября провел Александр Хинштейн. Предполагается, что в ближайшее время будут сделаны необходимые исследования и экспертизы. Если не возникнет никаких сложностей, то возведение вышки удастся завершить уже следующим летом. А открытие смотровой площадки предварительно хотят приурочить к следующему Дню города Самары.

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