В центре Самары построят ливневки: список улиц

В Самаре начались публичные слушания. На суд жителей представили проект планировки и межевания территории, разработанный для реконструкции сетей дождевой канализации в историческом поселении и строительства очистных сооружений.
В документе указано, что проведение работ планируется в два этапа. Объекты разместят на территории в границах ул. Полевой, рек Волги и Самары. Посмотрите карту.
На первом этапе ливневки обустроят на улицах:
• Пионерской (протяженностью 623 м);
• Фрунзе (245 м);
• Чапаевской (512 м);
• Венцека (965 м);
• Фрунзе (255 м);
• Чапаевской (520 м);
• Молодогвардейской (1065 м);
• Некрасовской (500 м);
• Галактионовской (815 м);
• Крупской (268 м);
• Водников (1035 м);
• Алексея Толстого (1295 м);
• Степана Разина (755 м).
"Диаметры трубопроводов составят 400-500 мм. Они будут идти к существующим выпускам дождевой канализации "Судоремонтный завод", "Комсомольский", "Пионерский" и "Ленинградский". Также планируется строительство сооружений механической очистки поверхностных сточных вод, резервуаров, насосных станций и напорных трубопроводов", - указано в проекте.
На 2-м этапе предусмотрено строительство ливневок на улицах:
• Красноармейской (775 м);
• Куйбышева (230 м);
• Фрунзе (850 м);
• Чапаевской (410 м);
• Степана Разина (425 м);
• Куйбышева (255 м);
• Некрасовской (270 м);
• Куйбышева (505 м);
• Вилоновской (265 м);
• Молодогвардейской (640 м);
• Чапаевской (190 м);
• Садовой (810 м);
• Ленинской (925 м);
• Пушкина (775 м);
• Арцыбушевской (455 м);
• Маяковского (125 м);
• Буянова (275 м).
Эти трубопроводы будут идти к существующим выпускам дождевой канализации "Некрасовский", "Вилоновский" и "Ульяновский". Их диаметр составит 400-600 мм. Как и на первом этапе, планируется строительство резервуаров, насосных станций и напорных трубопроводов. Также оборудуют сооружения механической очистки поверхностных сточных вод. Самые крупные - производительностью 12 тыс. и более кубометров в сутки - разместят на Волжском проспекте и ул. Полевой.
"Очищенные стоки будут сливать в Волгу (Саратовское водохранилище) и реку Самару", - следует из проекта.
Однако прежде чем приступить к строительству ливневок, на обозначенных площадках предстоит провести раскопки. Ведь находятся они в границах исторического поселения, где выявили объекты археологического наследия - культурные слои XIX - начала XX вв.
Ознакомиться с проектом и высказать свое мнение о нем горожане смогут до 8 октября включительно в администрациях Ленинского и Октябрьского района. Планируется проведение массовых собраний:
- 3 октября, 17:00 - в администрации Октябрьского района (ул. Ново-Садовая, 20, актовый зал);
- 8 октября, 16:00 - в администрации Ленинского района (ул. Садовая, 243).
По информации регионального минЖКХ, сейчас в центре Самары ливневка фактически отсутствует (кроме Волжского проспекта и улицы Максима Горького). Вся вода идет на поверхность либо в хозфекальную канализацию. Строительство необходимой инфраструктуры обойдется примерно в 5 млрд рублей.
Последние комментарии
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.