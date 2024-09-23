В центре Самары построят ливневки: список улиц

В Самаре начались публичные слушания. На суд жителей представили проект планировки и межевания территории, разработанный для реконструкции сетей дождевой канализации в историческом поселении и строительства очистных сооружений.

В документе указано, что проведение работ планируется в два этапа. Объекты разместят на территории в границах ул. Полевой, рек Волги и Самары. Посмотрите карту.

Фото: мэрия Самары

На первом этапе ливневки обустроят на улицах:

• Пионерской (протяженностью 623 м);

• Фрунзе (245 м);

• Чапаевской (512 м);

• Венцека (965 м);

• Фрунзе (255 м);

• Чапаевской (520 м);

• Молодогвардейской (1065 м);

• Некрасовской (500 м);

• Галактионовской (815 м);

• Крупской (268 м);

• Водников (1035 м);

• Алексея Толстого (1295 м);

• Степана Разина (755 м).

"Диаметры трубопроводов составят 400-500 мм. Они будут идти к существующим выпускам дождевой канализации "Судоремонтный завод", "Комсомольский", "Пионерский" и "Ленинградский". Также планируется строительство сооружений механической очистки поверхностных сточных вод, резервуаров, насосных станций и напорных трубопроводов", - указано в проекте.

На 2-м этапе предусмотрено строительство ливневок на улицах:

• Красноармейской (775 м);

• Куйбышева (230 м);

• Фрунзе (850 м);

• Чапаевской (410 м);

• Степана Разина (425 м);

• Куйбышева (255 м);

• Некрасовской (270 м);

• Куйбышева (505 м);

• Вилоновской (265 м);

• Молодогвардейской (640 м);

• Чапаевской (190 м);

• Садовой (810 м);

• Ленинской (925 м);

• Пушкина (775 м);

• Арцыбушевской (455 м);

• Маяковского (125 м);

• Буянова (275 м).

Эти трубопроводы будут идти к существующим выпускам дождевой канализации "Некрасовский", "Вилоновский" и "Ульяновский". Их диаметр составит 400-600 мм. Как и на первом этапе, планируется строительство резервуаров, насосных станций и напорных трубопроводов. Также оборудуют сооружения механической очистки поверхностных сточных вод. Самые крупные - производительностью 12 тыс. и более кубометров в сутки - разместят на Волжском проспекте и ул. Полевой.

"Подошли к критической волне": Василенко объяснил, как Самару будут спасать от потопов Ливневая канализация оборудована только на 44% территории Самары. При этом стоки сбрасываются в водоемы без очистки. Об этом врио главы регионального министерства энергетики и ЖКХ заявил 13 июня на заседании профильного комитета губдумы.

"Очищенные стоки будут сливать в Волгу (Саратовское водохранилище) и реку Самару", - следует из проекта.

Однако прежде чем приступить к строительству ливневок, на обозначенных площадках предстоит провести раскопки. Ведь находятся они в границах исторического поселения, где выявили объекты археологического наследия - культурные слои XIX - начала XX вв.

Ознакомиться с проектом и высказать свое мнение о нем горожане смогут до 8 октября включительно в администрациях Ленинского и Октябрьского района. Планируется проведение массовых собраний:

3 октября, 17:00 - в администрации Октябрьского района (ул. Ново-Садовая, 20, актовый зал);

8 октября, 16:00 - в администрации Ленинского района (ул. Садовая, 243).

По информации регионального минЖКХ, сейчас в центре Самары ливневка фактически отсутствует (кроме Волжского проспекта и улицы Максима Горького). Вся вода идет на поверхность либо в хозфекальную канализацию. Строительство необходимой инфраструктуры обойдется примерно в 5 млрд рублей.