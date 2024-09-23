Решение суда в отношении экс-владельца самарского элеватора Шамиля Аюпова отменили

Шестой кассационный суд отменил решение апелляционной инстанции Самарского областного суда по делу Шамиля Аюпова. 82-летнего пенсионера судили за взятку прокурору.

Отмены приговора по громкому уголовному делу добился адвокат Дмитрий Тараборин. Кроме того, жалобу защиты в кассационной инстанции поддержала представитель Генпрокуратуры. Отменили же решение апелляционного суда в связи с нарушением права на защиту. Ранее адвокаты заявляли, что стороне защиты не дали высказаться в прениях и последнем слове.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2021 г. бывший владелец самарского элеватора Шамиль Аюпов проходил потерпевшим по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей. В январе 2023 г. следствие по уголовному делу приостановили в связи с тем, что личность обвиняемого не установили.

Дальше, по версии правоохранителей, Аюпов дал взятку в 500 тыс. руб. заместителю районного прокурора по фамилии Шамин, чтоб тот поспособствовал расследованию уголовного дела. Случилось это якобы в декабре 2022 г. - тогда Аюпов записался на личный прием к представителю надзорного ведомства. В кабинете зампрокурора Аюпов предлагал отблагодарить за способствование расследованию дела в отношении конкретного человека. Ему якобы разъяснили, что сейчас он совершает незаконные действия. Но Аюпов все равно достал конверт с купюрами, открыл блокнот прокурорского работника и положил туда сверток.

Сначала суд Ленинского района приговорил Аюпова по статье "Дача взятки должностному лицу в крупном размере" к семи годам колонии строгого режима со штрафом в полмиллиона. Апелляция снизила срок до пяти лет.

Интересно, что Аюпов был владельцем самарского элеватора, потом продал строение, а позже оно перешло владельцу группы компаний "Новый Дон" Анатолию Давидюку. Самарский элеватор решили попытаться спасти от сноса через суд. В июне 2024 г. на тот момент исполнявший обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев тоже заявил, что элеватор нужно спасать.

Аюпов вины в коррупции не признает. Недавно ему продлили домашний арест.