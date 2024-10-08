В Тольятти доцента университета обвиняют в получении взятки

В Тольятти отправили в суд уголовное дело доцента кафедры Тольяттинского университета, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с сентября 2021 г. по март 2023 г. мужчина получил не менее 150 тыс. руб. за содействие студентам в получении зачетов и экзаменов без проверки знаний.
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