В Тольятти доцента университета обвиняют в получении взятки

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В Тольятти отправили в суд уголовное дело доцента кафедры Тольяттинского университета, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.