В Самаре жители предложили проект обустройства в районе улиц Часовой и Ерошевского

Жители Самары сами подготовили проект комплексного благоустройства микрорайона в Октябрьском районе в границах улиц Ново-Садовой, Часовой, Ерошевского и Автобусного проезда. Презентацию они показали депутату Госдумы Александру Хинштейну во время его приезда в Самару на региональную неделю.
"Это масштабная и глобальная задача. Но сама по себе идея, идущая от жителей, мне очень нравится. Должен сказать, что жители в этом микрорайоне очень активны. Шесть лет тому назад мы отстояли вместе с ними этот микрорайон — там планировалась точечная застройка. Люди протестовали, и я с ними согласился. Мы убедили тогда городские и областные власти, точечная застройка была остановлена. Микрорайон сохранился так, как его начинал строить ЗИМ — завод им. Масленникова. Это красивые дома сталинской постройки. И действительно, если сделать там единое благоустроенное пространство, которое вело бы до улицы Ново-Садовой, где уже Сад Баланса и наша Фабрика-кухня — мне кажется, это очень интересным проектом", — прокомментировал Александр Хинштейн.
Он также добавил, что пока нужно изучить и осмыслить проект, заняться поиском средств или подходящей программы. Но парламентарий высказал уверенность, что когда люди объединились и выступают за то, чтоб менять среду, в которой живут, к лучшему — нужно идти навстречу и поддерживать.
Напомним, недавно в этом же районе в Самаре завершили еще один проект, который курировал Александр Хинштейн — реставрацию здания Фабрики-кухни. Там расположен филиал Третьяковской галереи.
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Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
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