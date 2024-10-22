Разгромленный подростками рынок в Тольятти должны были ранее демонтировать по решению суда

В администрации Тольятти ответили на запрос Волга Ньюс о законности уличного рынка, который разгромили на днях подростки. Оказалось, еще до погрома рынок должны были снести по решению суда.

Напомним, 16 ноября в соцсетях появилось видео. На нем ночью подростки громят прилавки на улице. Сообщалось, что происходит все на рынке "Новинка". Администрация рынка на вопросы журналиста Волга Ньюс ответила, что они работают только на крытой территории, а кому принадлежат прилавки на улице — не знают. Тогда мы направили запрос Волга Ньюс в администрацию Тольятти с просьбой пояснить, а законна ли уличная торговля на этом месте. Сейчас получен ответ.

Как сообщает администрация Тольятти, участок, о котором идет речь, находится восточнее магазина "Новинка" в 12 квартале на ул. Автостроителей. Участок предоставляли ООО "Рынок-Арго" в 2000 году. Допсоглашением от 1 января 2009 г. права и обязанности по договору аренды перешли ООО УК "Рынок Агро".

Позже администрация Тольятти обратилась в Арбитражный суд, чтобы арендатор освободил участок в связи с прекращением договора аренды. Но арбитраж 7 февраля 2021 г. отказал в сносе торговых объектов. Чиновники обжаловали решение, и апелляционный суд постановил ООО УК "Рынок Агро" снести торговые объекты. Но прилавки никто не снес. Судя по ответу горадминистрации Тольятти и видео погрома лотков, не справились с выполнением решения суда и судебные приставы. Сейчас чиновники прорабатывают возможность снести незаконные торговые лотки своими силами. О результатах обещают сообщить дополнительно.