В Самаре осудили медсестру, оформившую себе фальшивую инвалидность

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело 55-летней женщины, которую обвиняли в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Медсестра частной клиники по подложным медицинским документам получила в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области справку об инвалидности. На основании этого документа женщине начислили пенсию по инвалидности и ежемесячную выплату. Так, с мая 2019 г. по март 2024 г. она получила 778 тыс. рублей.

Суд назначил самарчанке штраф 200 тыс. рублей. Также с нее взыщут сумму причиненного ущерба.