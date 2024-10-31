В Самарской области женщина получала выплаты на выдуманного ребенка

В Чапаевске суд вынес приговор женщине, которую обвиняли в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2021 г. местная жительница подала в ЗАГС сведения о том, что у нее якобы родился ребенок, и получила свидетельство о рождении. На основании этого она оформила пособие. В итоге до того, как афера вскрылась, подозреваемая успела получить 520 тыс. рублей.

Суд приговорил лжемать к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей. Кроме того, с нее взыскали сумму причиненного ущерба.