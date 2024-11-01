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ЖКХ и благоустройство Общество

В декабре самарцы получат новые квитанции за вывоз мусора

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Грамотное выставление счетов — одна из первоочередных задач нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Жители получат квитанции от АО "Экология" в декабре. Об этом на брифинге 1 ноября сообщил глава правительства Самарской области Михаил Смирнов.

"Жителям не нужно предпринимать никаких специальных действий. Идти куда-то, заключать договора, собирать документы не надо. Процесс сделан максимально бесшовно, чтобы жители как получали квитанции в почтовый ящик, так и продолжат получать — только уже от нового регоператора", — рассказал глава правительства.

По его словам, с обслуживанием юридических лиц, а их 25 тысяч, ситуация немного сложнее — требуется перезаключение договоров:

"Это масштабная работа, которую регоператор уже ведет. При этом вывоз мусора с площадок юрлиц осуществляется по гарантийным документам".

Что касается тарифа, то с приходом нового регоператора он останется прежним.

"Это во многом политическое решение. Но к тому же у нас изначально тариф был существенно выше, чем по стране. Он позволял создать хороший запас прочности в плане инфраструктуры, что, к сожалению, не было сделано. Нынешнее тарифное решение абсолютно в рамках среднего по стране. Оно позволяет работать на уровне рынка. Мы хотим, чтобы сначала произошли изменения в сфере обращения ТКО, а затем уже возникали тарифные изменения. Вызвать их также могут капиталоемкие мероприятия по переработке и захоронению отходов", — объяснил Михаил Смирнов.

Новый регоператор начал работать 1 ноября. Что в связи с этим изменится в сфере обращения с отходами, читайте в этой статье.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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