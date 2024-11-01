В декабре самарцы получат новые квитанции за вывоз мусора

Грамотное выставление счетов — одна из первоочередных задач нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Жители получат квитанции от АО "Экология" в декабре. Об этом на брифинге 1 ноября сообщил глава правительства Самарской области Михаил Смирнов.
"Жителям не нужно предпринимать никаких специальных действий. Идти куда-то, заключать договора, собирать документы не надо. Процесс сделан максимально бесшовно, чтобы жители как получали квитанции в почтовый ящик, так и продолжат получать — только уже от нового регоператора", — рассказал глава правительства.
По его словам, с обслуживанием юридических лиц, а их 25 тысяч, ситуация немного сложнее — требуется перезаключение договоров:
"Это масштабная работа, которую регоператор уже ведет. При этом вывоз мусора с площадок юрлиц осуществляется по гарантийным документам".
Что касается тарифа, то с приходом нового регоператора он останется прежним.
"Это во многом политическое решение. Но к тому же у нас изначально тариф был существенно выше, чем по стране. Он позволял создать хороший запас прочности в плане инфраструктуры, что, к сожалению, не было сделано. Нынешнее тарифное решение абсолютно в рамках среднего по стране. Оно позволяет работать на уровне рынка. Мы хотим, чтобы сначала произошли изменения в сфере обращения ТКО, а затем уже возникали тарифные изменения. Вызвать их также могут капиталоемкие мероприятия по переработке и захоронению отходов", — объяснил Михаил Смирнов.
Новый регоператор начал работать 1 ноября. Что в связи с этим изменится в сфере обращения с отходами, читайте в этой статье.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.