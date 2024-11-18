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Суды Происшествия

Наркосадовод из Самары получил девять с половиной лет колонии

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кировский районный суд Самары вынес приговор 44-летнему местному жителю, которого обвиняли в сбыте и покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В 2022–2023 гг. мужчина выращивал в частном доме коноплю, фасовал в пакетики из-под чая и сбывал. Подозреваемого задержали сотрудники транспортной полиции и изъяли более 3 кг наркотика.

Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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