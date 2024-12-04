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Общество

В Самарской области выявили случай сноса нерасселенного дома

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При реализации программы переселения граждан из аварийного жилья вскрылся случай сноса нерасслеленного дома.

Информация об этом содержится в протоколе публичных слушаний об областном бюджете на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. в части деятельности минстроя. Указывается, что бывают случаи сноса аварийных домов при наличии в них нерасселенных квартир. При этом упомянут снос дома в Чапаевске на ул. Ленина, 125. По итогам слушаний решено направить информацию общественному эксперту по вопросу переселения граждан из снесенного аварийного дома в Чапаевске.

Напомним, недавно прокурор Самарской области Сергей Берижицкий на оперативном совещании в региональном правительстве поднял вопросы о ситуациях, когда граждане против признания их домов аварийными и подлежащими расселению.

"Если мы не будем напрямую общаться с людьми, мы никогда не решим проблему расселения жителей аварийных домов. Девять семей из Самары должны были расселить до 2018 года, а мы с ними спорим в суде. Когда провели рабочие встречи с этими гражданами, они нам заявили: "Вы нас зачем расселяете? У нас дом не аварийный. Оставьте нас в покое". И в результате с двух домов местная власть сняла статус аварийных. Люди успокоились", — привел пример прокурор.

Сергей Берижицкий предложил региональным властям пересмотреть организацию работы по переселению граждан из аварийного жилья.

Чуть ранее в редакцию Волга Ньюс также обратились жители самарского "Дома с якорем" на ул. Венцека, 10. Они пожаловались, что их дом признали аварийным, несмотря на их протесты. "Наш дом после трех капремонтов признан аварийным! Мы подлежим выселению. Но дом крепкий и добротный, никто не хочет из него расселяться. Мы собираем документы и хотим обратиться в суд о снятии аварийности", — рассказали жители журналисту Волга Ньюс на этой неделе.

В нюансах переселения жителей и признания жилья аварийным сейчас разбирается и новый губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Среди прочего, он отметил, что нужно пересмотреть подходы к выплате компенсаций при переселении из аварийного жилья, чтобы люди получали выплаты на основе рыночной стоимости жилья и могли потом найти достойную замену.

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