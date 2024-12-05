Почти 700 человек эвакуировали из ТЦ в Самаре, где сработала пожарная сигнализация

В четверг, 5 декабря, в Самаре эвакуировали людей из ТЦ "Парк Хаус". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В 14:18 ТЦ сработала пожарная сигнализация. До прибытия пожарных из здания эвакуировали 698 человек. Пострадавших нет.
На место вызова прибыли 20 огнеборцев. Выяснилось, что сигнализация сработала в подвальном помещении гипермаркета, где шли строительные работы.
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Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.