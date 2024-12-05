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Происшествия

Почти 700 человек эвакуировали из ТЦ в Самаре, где сработала пожарная сигнализация

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 декабря, в Самаре эвакуировали людей из ТЦ "Парк Хаус". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В 14:18 ТЦ сработала пожарная сигнализация. До прибытия пожарных из здания эвакуировали 698 человек. Пострадавших нет.

На место вызова прибыли 20 огнеборцев. Выяснилось, что сигнализация сработала в подвальном помещении гипермаркета, где шли строительные работы.

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