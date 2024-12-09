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Транспорт Транспорт и связь

Региональный минтранс выделил 340 млн рублей на покупку двух судов на подводных крыльях

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурсы на поиск подрядчиков, которые закупят и поставят два пассажирских речных судна на подводных крыльях.

Начальная цена каждого контракта - 170 млн рублей. Победителей торгов определят после 18 декабря. Они должны будет выполнить работы до конца 2026 года.

В техзаданиях отмечается, что планируется закупить суда на дизеле шириной 5 метров, длиной 21,3 метра, каждое из которых рассчитано на 45 пассажиров и 2 человека экипажа. 

Каждое судно должно иметь два топливных бака, автономность плавания составит 8 часов, а эксплуатационная скорость хода на тихой воде - 65 км в час. Назначение - "перевозка пассажиров в светлое время суток".

В комплектацию каждого судна входят: 52 спасательных жилета, три трапа для входа-выхода (носовой, кормовой тамбуры и ахтерпик), тонировка окон в пассажирском салоне, оснащение мягкими креслами с регулируемыми по наклону спинками, два столика, урны для мусора, огнетушители, полки для ручного багажа, туалет и тд.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Самарская, Ульяновская области и республика Татарстан прорабатывают возможность организации межрегионального скоростного маршрута Казань - Самара - Казань с заходом в Ульяновск. Оператором маршрута может выступить АО "Флот Республики Татарстан", которое готово организовать перевозку пассажиров на судне на подводных крыльях проекта "Метеор".

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