Региональный минтранс выделил 340 млн рублей на покупку двух судов на подводных крыльях

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурсы на поиск подрядчиков, которые закупят и поставят два пассажирских речных судна на подводных крыльях.
Начальная цена каждого контракта - 170 млн рублей. Победителей торгов определят после 18 декабря. Они должны будет выполнить работы до конца 2026 года.
В техзаданиях отмечается, что планируется закупить суда на дизеле шириной 5 метров, длиной 21,3 метра, каждое из которых рассчитано на 45 пассажиров и 2 человека экипажа.
Каждое судно должно иметь два топливных бака, автономность плавания составит 8 часов, а эксплуатационная скорость хода на тихой воде - 65 км в час. Назначение - "перевозка пассажиров в светлое время суток".
В комплектацию каждого судна входят: 52 спасательных жилета, три трапа для входа-выхода (носовой, кормовой тамбуры и ахтерпик), тонировка окон в пассажирском салоне, оснащение мягкими креслами с регулируемыми по наклону спинками, два столика, урны для мусора, огнетушители, полки для ручного багажа, туалет и тд.
Напомним, в начале ноября стало известно, что Самарская, Ульяновская области и республика Татарстан прорабатывают возможность организации межрегионального скоростного маршрута Казань - Самара - Казань с заходом в Ульяновск. Оператором маршрута может выступить АО "Флот Республики Татарстан", которое готово организовать перевозку пассажиров на судне на подводных крыльях проекта "Метеор".
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.