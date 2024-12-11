Жительницу Самары обязали вернуть деньги, полученные за выдуманных детей

В Самаре суд вынес приговор женщине, получавшей деньги за несуществующих детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее самарчанка подала в ЗАГСа заявления с ложными сведениями о рождении двух детей вне медицинской организации. На основании этого она получила пособия и доплаты — всего более 600 тыс. рублей.
Позже обман вскрылся и в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат").
Суд назначил ей шесть месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства и взыскал сумму причиненного ущерба.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...