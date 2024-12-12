В Самаре вынесли приговор бывшему высокопоставленному полицейскому из-за дохода жены

Суд Самарского района Самары огласил приговор Михаилу Зефирову. Он ранее занимал должность начальника отдела профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, Михаила Зефирова обвиняли в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По предварительной версии следствия, Зефиров мог давать распоряжения подчиненным и лично вносить недостоверные данные в табели учета рабочего времени супруги. Последняя работала специалистом по кадрам полка ДПС УМВД России по Самаре. Как посчитали правоохранители, женщине проставляли отработанные часы, когда ее фактически на рабочем месте не было. Дальше, по версии следствия, Зефиров передавал табели на согласование в полк ДПС ГИБДД Самары для выплаты женщине зарплаты. Все это, предположительно, происходило с 28 февраля 2019 г. по 10 ноября 2023 года. Таким образом, получается, что возложенные на нее обязанности Зефирова не выполняла, но получила более 900 тыс. рублей. Предполагаемое нарушение выявили работники УФСБ по Самарской области. Далее в СУ СКР по Самарской области расследовали уголовное дело.

На днях Михаилу Зефирову вынесли приговор: четыре года лишения свободы условно и штраф 700 тыс. рублей.

Как пояснил журналисту Волга Ньюс Иван Маслак, решением суда он и его доверитель удовлетворены. По словам юриста, Зефиров признавал вину частично — в мошенничестве. И от статьи о превышении полномочий обвинение в итоге отказалось. Обжаловать приговор сторона защиты не планирует.