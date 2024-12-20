Четверых мужчин осудили за организацию азартных игр в центре Самары

В Самаре суд вынес приговор четверым местным жителям, которых обвиняли в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, подозреваемых (предполагаемого организатора — 39-летнего безработного самарца и двух "сотрудников" 42 и 30 лет) задержали в апреле 2024 г. в помещении на ул. Куйбышева. Также полицейские изъяли стол для игры в покер, более 400 фишек, четыре колоды карт, 10 сотовых телефонов, видеокамеры и черновые записи.

Следствие выяснило, что незаконной деятельностью они занимались с октября 2023 г. по апрель 2024 года. При этом один из сообщников подбирал и приглашал клиентов, а также выступал в роли фиктивного игрока. Игры проводили один — два раза в неделю, депозит составлял 10 тыс. рублей.

Обвиняемые получили от года до года и трех месяцев лишения свободы условно с годичным испытательным сроком.