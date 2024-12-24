Губдума отказалась освобождать новостройки от уплаты взносов на капремонт на 5 лет

Во вторник, 24 декабря, Самарская губернская дума рассмотрела поправки в региональный закон о капительном ремонте общего имущества в многоквартирных домах. Инициатором выступил депутат Михаил Маряхин, который представляет в парламенте партию "Справедливая Россия".

Парламентарий предложил увеличить льготный период по взносам в фонд капремонта для новостроек.

"Сейчас жители начинают платить уже по истечении года эксплуатации дома. При этом капремонт кровли они смогут провести только через 15 лет, инженерных систем — через 25 лет, фасада — 40 лет. Эту несправедливость надо устранить", — заявил депутат.

В Самарской области передумали повышать взносы на капремонт домов Размер взносов на капремонт домов в 2025 году не увеличится. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

Михаил Маряхин предложил собирать взносы на капремонт с жителей новостроек по истечение 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, то есть по завершении гарантийного срока застройщика. По его словам, такая практика применяется в нескольких регионах.

Однако против поправок выступило региональное правительство. Вот, что заявил на заседании первый вице-губернатор Михаил Смирнов:

"Износ дома и гарантийный ремонт от застройщика — это разные институты. Фонд капремонта как фонд накопления средств может и должен наступать с первого года, и это никак не связано с гарантийным сроком застройщика. Если сдвинем момент начала накопления средств вправо, мы тем самым будем просто больше платить с этого пятого года, потому что накопления в том объеме, которые необходимы, никто отменять не собирается".

В итоге законопроект не приняли. Большинство депутатов проголосовали против него.