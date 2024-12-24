В Самарской области осудили экс-начальника станции по борьбе с болезнями животных

В Большечерниговском районе суд вынес приговор главе сельского поселения Украинка, ранее занимавшему должность начальника станции по борьбе с болезнями животных "Самарского ветеринарного объединения". Его обвиняли в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С июня 2017 г. по февраль 2022 г. начальник станции фиктивно трудоустроил двух своих знакомых и забирал себе их зарплату и премии. Общая сумма ущерба составила 850 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы условно со штрафом 50 тыс. рублей. Также его на два года лишили права занимать определенные должности на госслужбе.