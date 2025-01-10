В состав совета директоров "Крыльев Советов" включили вице-губернатора

В пятницу, 10 января, акционеры самарского футбольного клуба "Крылья Советов" утвердили новый состав совета директоров. В частности, в него вошел вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Дмитрий Яковлев. Он заменил Габибуллу Хасаева, который занимал пост председателя совета директоров.
Также новичками стали заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Алехин и руководитель благотворительного фонда "Служение людям" Тархан Джабраилов. Они заменили министра спорта Лидию Рогожинскую и первого вице-президента АО КБ "Солидарность" Максима Сойфера.
Свои места в совете директоров сохранили один из акционеров клуба и адвокат Андрей Пашков, депутат губернской думы Александр Милеев, директор Центра подготовки спортивных сборных команд Самарской области Сергей Макаров, председатель правления АО "КБ "Солидарность" Вячеслав Арбузов, ветеран "КС" Валерьян Панфилов и председатель областной федерации футбола Максим Симонов.
"В ближайшее время состоится заседание совета директоров в новом составе. На нем будет избран новый председатель", — сообщили в клубе.
На этот пост прочат Дмитрия Яковлева. Губернатор Вячеслав Федорищев, который и инициировал изменения в клубе, ранее сообщал, что Яковлев в том числе курирует вопросы развития спорта.
Последние комментарии
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!