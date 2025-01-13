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Суды Происшествия

В Тольятти вынесли приговор за убийство 27-летней давности

ТОЛЬЯТТИ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский районный суд Тольятти вынесен приговор мужчине, которого признали виновным в убийстве, сопряженном с разбоем. Об этом сообщили в суде.

В январе 1998 г. ныне осужденный и его подельник остановили машину и поехали в район Волжского автозавода. Там, угрожая оружием, они заставили водителя свернуть в лес. В лесополосе автомобилист смог выбраться из машины и забрать ключи зажигания. Он попытался убежать, но был убит двумя выстрелами в спину. Убийцы скрылись на машине жертвы.

Суд назначил обвиняемому 18 лет лишения свободы. Однако осужденный уже отбывает полученный ранее пожизненный срок, так что для него ничего не изменится.

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