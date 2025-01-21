Сызранец лишился BMW Х5 за пьяное вождение

В Сызрани осудили автомобилиста, повторно попавшегося пьяным за рулем. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Автомобилиста остановили инспекторы ДПС и обнаружили, что он был пьян. Мужчину лишили водительских прав. Однако это не подействовало на нарушителя, и в июне 2024 г. он вновь сел за руль в нетрезвом виде. На этот раз его ждало уже уголовное наказание.

Суд назначил водителю 200 часов обязательных работ, на два года лишил водительских прав, а также конфисковал в доход государства его BMW Х5.