Кассационный суд оставил без изменений наказание экс-начальнику ОГИБДД Пестравского района за взятку

В понедельник, 20 января, Шестой кассационный суд рассмотрел кассационные жалобы экс-начальника отделения ГИБДД ОМВД РФ по Пестравскому району Евгения Кудряшова и его адвоката Юрия Юдина на приговор Красноармейского районного суда Самарской области. Об этом сообщили в кассационном суде.

Напомним, события, в связи с которыми Кудряшов подвергся уголовному преследованию, произошли в ноябре и декабре 2020 г., когда он, будучи начальником О ГИБДД О МВД России по Пестравскому району, по версии следствия, в два этапа получил от директора коммерческой организации 180 тыс. руб. за беспрепятственный проезд большегрузов по территории района.

31 марта 2022 г. Красноармейский районный суд Самарской области назначил Кудряшову семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф 3,6 млн руб., лишили специального звания "капитан полиции" и права в течение трех лет занимать должности представителя власти в системе правоохранительных органов.

24 ноября апелляционная инстанция Самарского областного суда отменила приговор Кудряшову и направила дело на новое разбирательство в районный суд. Меру пресечения ему изменили на домашний арест.

18 августа 2023 г. новый судебный процесс в районном суде завершился обвинительным приговором, на который затем также подали жалобу. 20 марта 2024 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила приговор.

На этот раз мужчине назначили семь лет колонии строгого режима, лишили звания "капитан полиции", на три года запретили занимать определенные должности и оштрафовали на 900 тыс. рублей.

"Судебная коллегия по уголовным делам Шестого кассационного суда, изучив материалы уголовного дела и доводы кассационных жалоб, оставила состоявшиеся судебные решения без изменений, а кассационную жалобы осужденного и защитника без удовлетворения", - сообщили в кассационном суде.