"Крылья Советов" начали погашать долг перед Ростехом

Футбольный клуб "Крылья Советов" перевел 100 млн руб. Ростеху в качестве первого транша в счет уплаты долга. Информацию подтвердил источник в правительстве Самарской области, в распоряжении редакции также имеется платежный документ от 27 января 2025 года. Перевод направлен ООО "РТ-Капитал".

Напомним, власти Самарской области намерены до конца года полностью вернуть заем в размере 897,6 млн руб., предоставленный футбольному клубу "Крылья Советов" "дочкой" Ростеха компанией "РТ-капитал". О планах вернуть долг без суда заявил СМИ губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"Мы на самом деле не судимся. <…> "РТ-капитал", который предоставил этот заем и какое-то количество лет пролонгировал, решил заем отозвать и сделал это в судебном порядке. Зачем в судебном - непонятно. Достаточно же было сказать, мол, мы хотим заем вернуть, а не пролонгировать. <…> Если такой заем есть, мы отдадим его полностью. Причем, исходя из финансовых возможностей клуба, постараемся сделать это в этом году, чтобы таких вопросов больше не возникало", - заявил глава Самарской области.

Он пояснил, что средства, переданные "Крыльям Советов", были не спонсорской помощью, а возвратным займом. Вячеслав Федорищев сообщал, что считает необходимым вернуть деньги, чтобы компания могла направить их на основную деятельность - оборонную промышленность.

"Крылья Советов" еще в 2011 г. взяли кредиты у АО АКБ "Новикомбанк" под залог самарского Дома промышленности. В 2016 г. ООО "РТ-Капитал" перекупило у банка право требования к футбольному клубу по кредитным договорам. В 2021 г. вынесено решение суда о реализации Домпрома в пользу кредитора. Отметим, что объект культурного наследия находится на балансе АО "Транспортно-логистическая корпорация" и до сих пор не реализован. Основной срок погашения задолженности истек в 2016 году. В январе стало известно, что "РТ-Капитал" подал иск о взыскании долга.

При этом недавно сообщалось, что в следующем сезоне ФК "Крылья Советов", несмотря на долг, пройдет лицензирование Российской Премьер-лиги.