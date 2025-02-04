Появились подробности задержания ФСБ похитителя миллионов "АСАДО"

Стали известны детали задержания силовиками директора ООО "Стройдор" Виктора Ефимова. Его обвиняли в двух преступлениях: в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Напомним, как сообщила пресс-служба УФСБ по Самарской области, у фирмы был контракт содержанию ж/д переезда с железной дорогой. Сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

По данным источников Волга Ньюс, фирма Ефимова была зарегистрирована в Москве. А похитить он решил деньги государственного казенного предприятия Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области" (ГКП СО "АСАДО").

"Как следует из материалов дела, Ефимов решил заключить контракт на выполнение работ по содержанию Временного железнодорожного переезда необщего пользования на 179 км ПК9 перегона Козелковская - Водинская с ГКП СО "АСАДО", создать видимость выполнения работ по содержанию переезда, после чего ежемесячно представлять фиктивные документы о выполненных работах, похищая деньги у ГКП СО "АСАДО", - сообщил источник.

Причем сумма контракта составляла более 5 млн рублей. До какого-то момента сотрудники "АСАДО" деньги переводили, но потом возникли разногласия. И Ефимов пошел взыскивать деньги за невыполненные работы через Арбитражный суд.

"Согласно материалам уголовного дела, сотрудники Арбитражного суда Самарской области, ни о чем не подозревая и добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений Ефимова, приняли иск к рассмотрению. На основании поданных документов 4 декабря 2018 г. судья Л.Балькина вынесла решение о взыскании с "АСАДО" в пользу ООО "Стройдор" более 1,7 млн рублей", - рассказал источник Волга Ньюс.

Причем у "АСАДО" даже списали деньги со счета. Таким образом Ефимов завладел суммой порядка 3 млн рублей. Но на этом история не закончилась. В деле есть и второй эпизод преступной деятельности. После того как по решению арбитража с "АСАДО" в пользу Ефимова списали деньги, мужчина решил повторить трюк.

"Он решил вновь обратиться в Арбитражный суд Самарской области с иском о взыскании с ГКП СО "АСАДО" денег за якобы выполненные работы по содержанию временного железнодорожного переезда - только уже за другой период", - сообщил источник Волга Ньюс.

Как значится в материалах дела, на этот раз арбитраж отказал Ефимову "по не зависящим от него обстоятельствам". Сам Ефимов, впрочем, вины не признал.

"Он говорил, что после подписания контракта организация приступила к его исполнению. На переезде они пообщались с дежурными, предлагали перезаключить договоры, вышли на руководство Жигулевской дистанции, объяснили, что подписали контракт на содержание переезда, и уточняли, как сдавать дела.

В конце января они снова выехали на переезд, вышли на связь с Жигулевской дистанцией, а там сказали, что покидать объект не будут. После небольшой паузы он якобы снова встречался с руководством "АСАДО", и ему было объяснено - в связи с тем, что железнодорожники не хотят покидать переезд, на его организацию ложится вся юридическая ответственность. При дальнейшем изучении контракта якобы поняли, что им вменено обслуживание проезда общего пользования, а в контракте написано "не общего". Они будто бы связались с руководством КбшЖД по вопросу заключения договора субподряда. В июле 2018 г. он был подписан. После этого они известили "АСАДО", что подписали договор. Он якобы говорил "АСАДО" о необходимости проведения работ, на что те сказали, что средств нет. Оплата была проведена только за два месяца, январь и февраль. Он пытался объяснить гендиректору, что происходит, что нельзя ставить генподрядчика в такое состояние, когда субподрядчки просто назначаются. В июне 2018 г. он стал требовать от руководства "АСАДО" расторжения договора. Подготовил акты в одностороннем порядке, которые подавал ежемесячно, с которыми приехал в "АСАДО" и попросил, чтобы проштамповали эти односторонние акты. И ему поставили штамп на акты. Затем бумаги представили в Арбитражный суд Самарской области вместе с другими документами", - рассказывает источник.

Впрочем, слова Ефимова оказались опровергнуты свидетельскими показаниями и документами. В итоге мужчину отправили "отдыхать" от работы по содержанию переезда в колонию общего режима на три года. На днях апелляционная инстанция оставила вердикт в силе.