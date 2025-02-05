Полиция прокомментировала конфликт в Самарском автобусе

Во вторник, 4 февраля, в Самаре произошел конфликт между пассажиркой и водителем автобуса № 67. Произошедшее записали на видео очевидцы.
Как сообщила в соцсетях участница конфликта, она ехала в автобусе № 67 и была недовольна тем, что водитель вел неаккуратно, пропускал остановки и не реагировал на замечания пассажиров. В какой-то момент пассажирка решила выйти. Она сфотографировала автобус и пересела в другой — № 67к. Однако водителю первого автобуса не понравились ее действия. Он дождался самарчанку на следующей остановке, зашел в автобус № 67к и устроил скандал — хватал женщину за руки и требовал, чтобы она вышла с ним на улицу.
Инцидент прокомментировали в региональном ГУ МВД. "От участников или очевидцев инцидента, сообщения в полицию не поступали", — сообщает ведомство. При этом полицейские продолжают проверку и устанавливают личности участников конфликта.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.