Полиция прокомментировала конфликт в Самарском автобусе

Во вторник, 4 февраля, в Самаре произошел конфликт между пассажиркой и водителем автобуса № 67. Произошедшее записали на видео очевидцы.

Как сообщила в соцсетях участница конфликта, она ехала в автобусе № 67 и была недовольна тем, что водитель вел неаккуратно, пропускал остановки и не реагировал на замечания пассажиров. В какой-то момент пассажирка решила выйти. Она сфотографировала автобус и пересела в другой — № 67к. Однако водителю первого автобуса не понравились ее действия. Он дождался самарчанку на следующей остановке, зашел в автобус № 67к и устроил скандал — хватал женщину за руки и требовал, чтобы она вышла с ним на улицу.

Инцидент прокомментировали в региональном ГУ МВД. "От участников или очевидцев инцидента, сообщения в полицию не поступали", — сообщает ведомство. При этом полицейские продолжают проверку и устанавливают личности участников конфликта.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.