Тольяттинец стрелял в электрика, потому что не хотел платить за ремонт

Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
4 апреля 2024 г. в квартире на пр. Степана Разина потерпевший, работавший электриком, проводил ремонтные работы. Заказчик оказался недоволен стоимостью, началась ссора. В результате тольяттинец выстрелил электрику в живот из травматического пистолета, а затем избил и вытолкал в подъезд. Пострадавший получил тяжкие травмы.
Суд приговорил тольяттинца к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
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