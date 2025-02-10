Тольяттинец стрелял в электрика, потому что не хотел платить за ремонт

Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

4 апреля 2024 г. в квартире на пр. Степана Разина потерпевший, работавший электриком, проводил ремонтные работы. Заказчик оказался недоволен стоимостью, началась ссора. В результате тольяттинец выстрелил электрику в живот из травматического пистолета, а затем избил и вытолкал в подъезд. Пострадавший получил тяжкие травмы.

Суд приговорил тольяттинца к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.