Мэрия Самары: в 2025 году в городе снесут 80 аварийных зданий

В Самаре приступили к демонтажу расселенных аварийных домов. В 2025 году департамент управления имуществом запланировал снести 80 аварийных зданий в разных районах города. Это более 25 тыс. кв. метров, передает пресс-служба горадминистрации.
Напомним, накануне в Самаре выделили 12 млн рублей на снос 8 расселенных аварийных домов в Кировском, Ленинском и Промышленном районах Самары.
Всего в 2023-2024 годах в городе демонтировали 117 аварийных зданий. Жители многоквартирных домов предварительно получили новое жилье или денежную компенсацию на его приобретение по государственной программе правительства Самарской области "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда".
Последние комментарии
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...