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Мэрия Самары: в 2025 году в городе снесут 80 аварийных зданий

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре приступили к демонтажу расселенных аварийных домов. В 2025 году департамент управления имуществом запланировал снести 80 аварийных зданий в разных районах города. Это более 25 тыс. кв. метров, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Напомним, накануне в Самаре выделили 12 млн рублей на снос 8 расселенных аварийных домов в Кировском, Ленинском и Промышленном районах Самары.

Всего в 2023-2024 годах в городе демонтировали 117 аварийных зданий. Жители многоквартирных домов предварительно получили новое жилье или денежную компенсацию на его приобретение по государственной программе правительства Самарской области "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда".

 

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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