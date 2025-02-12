Мэрия Самары: в 2025 году в городе снесут 80 аварийных зданий

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре приступили к демонтажу расселенных аварийных домов. В 2025 году департамент управления имуществом запланировал снести 80 аварийных зданий в разных районах города. Это более 25 тыс. кв. метров, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары