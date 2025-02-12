В Куйбышевском и Волжском районах началось переключение схемы водоснабжения

В среду, 12 февраля, на насосно-фильтровальной станции № 3 начался процесс переключения схемы водоснабжения Куйбышевского и части Волжского районов (мкрн Южный город), сообщает "РКС-Самара".

"Утром на станции уже опорожнили резервуары чистой воды до необходимого минимума, и начали заполнять их новой водой. Из-за смешения подземной и волжской воды вероятны небольшим перепады давления и временное изменение качества воды, незначительное количество взвеси, осадка и мутности. Чтобы минимизировать возможные особенности, специалисты в течение дня промывают уличные сети, спускают воду через пожарные гидранты", - сообщают сетевики.

Жителям рекомендуют:

не оставлять без присмотра бытовую технику, для которой необходима подача воды, и минимизировать ее использование;

в случае изменения цветности или наличия примесей в воде минимизировать контакты с кожей и слизистыми оболочками;

при желании можно дополнительно промыть свои сети, оставляя краны открытыми.

Планируется, что переключение займет 1-2 дня. И уже к выходным водоснабжение Куйбышевского района и мкрн Южный город должно войти в штатный режим.

Напомним, ранее вода в указанные районы подавалась из подземных источников и ее качество вызывало много жалоб у жителей. Теперь благодаря новым водоводам, которые построили в конце 2024 г., потребители получат мягкую волжскую воду. Две трубы диаметром 1000 мм длиной по 6,1 км каждая проложены от Привокзальной отопительной котельной на ул. Горной до НФС-3 на Южном шоссе. В новые линии поступает мягкая вода, очищенная и подготовленная на станции районе ул. Советской Армии.