Мигрант получил шесть лет колонии за попытку сбыта наркотиков в Самарской области

Похвистневский районный суд Самарской области вынес приговор 22-летнему гражданину одной из соседних республик, которого признали виновным в сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В марте 2023 г. автоинспекторы на трассе Самара — Бугуруслан заметили припаркованный на обочине Kia Rio с аварийными сигналами. Полицейские предложили водителю помощь и заметили, что один из пассажиров сильно нервничает и прижимает к себе рюкзак. В итоге у парня изъяли пакеты с 270 г героина, электронные весы и сим-карты.

Подозреваемый рассказал, что нашел работу курьера через интернет. Он должен был фасовать крупные партии наркотика на разовые дозы и делать "закладки".

Суд приговорил мигранта к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.