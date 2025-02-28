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Суды Происшествия

Мигрант получил шесть лет колонии за попытку сбыта наркотиков в Самарской области

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Похвистневский районный суд Самарской области вынес приговор 22-летнему гражданину одной из соседних республик, которого признали виновным в сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В марте 2023 г. автоинспекторы на трассе Самара — Бугуруслан заметили припаркованный на обочине Kia Rio с аварийными сигналами. Полицейские предложили водителю помощь и заметили, что один из пассажиров сильно нервничает и прижимает к себе рюкзак. В итоге у парня изъяли пакеты с 270 г героина, электронные весы и сим-карты.

Подозреваемый рассказал, что нашел работу курьера через интернет. Он должен был фасовать крупные партии наркотика на разовые дозы и делать "закладки".

Суд приговорил мигранта к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Гид потребителя

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