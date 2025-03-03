В Самарской области прошел семинар для НКО от Фонда президентских грантов

В Молодежном многофункциональном центре Самарской области состоялся очный семинар "Возможности участия и победы в конкурсах Фонда президентских грантов" для некоммерческих организаций. Обучение организовано при поддержке Фонда президентских грантов. Всего участниками мероприятия стали более 140 человек.
С приветственным словом выступила Юлия Рожкова, руководитель управления по взаимодействию с социально-ориентированными некоммерческими организациями министерства внутренней политики Самарской области. Она подчеркнула, что на сегодня в регионе действуют свыше 4,6 тыс. зарегистрированных некоммерческих организаций, из них социально ориентированные — более 3,4 тысяч.
"На первом в этом году конкурсе по распределению грантов главы государства победителями были признаны 55 проектов самарских НКО на сумму 133,4 млн рублей. Представители региона традиционно становятся лидерами и по количеству выигранных проектов, и по сумме грантовой поддержки. Губернатор Самарской области высоко оценивает роль некоммерческого сектора в развитии гражданского общества в регионе, и поэтому в министерстве внутренней политики выделяется специализированное управление по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями", — отметила Юлия Владимировна.
Ведущая мероприятия Анна Никифорова, руководитель департамента обучающих программ Фонда президентских грантов, подробно рассказала о том, как подготовить и заполнить заявку на конкурс Фонда президентских грантов, кто и с какими проектами может принимать участие в подобных конкурсах, как разрабатывать социальный проект перед написанием заявки на конкурс, как спроектировать качественные результаты и обеспечить их достижение в проекте.
Семинар был актуален и для тех, кто впервые будет участвовать в конкурсе Фонда президентских грантов, и тем, кто уже в них участвовал, но не получил поддержку на развитие своей инициативы.
Полученные знания участники смогут применить на практике уже в ближайшее время — до 17 марта идет заявочная кампания на второй грантовый конкурс 2025 года.
"В грантовых конкурсах мы участвуем с 2017 года. В нашей истории есть выигранные гранты Фонда президентских грантов и гранты минэкономразвития Самарской области. Мы — профессиональный союз предпринимателей-ремесленников. У нас есть свои цели и задачи, и хотелось бы в дальнейшем реализовывать их при поддержке государства", — поделилась Алевтина Марсажанова, директор ассоциации "Продвижение".
В завершении мероприятия Анна Никифорова напомнила, что Фонд президентских грантов оказывает поддержку представителям некоммерческого сектора и онлайн, проводя марафоны по подготовке социальных проектов, и, например, в рамках программы "НКО.Трансформация", где опытные НКО могут "прокачать" себя и свой проект.
Подробно об условиях участия в конкурсе, подготовке заявки и прочую полезную информацию можно узнать на сайте Фонда президентских грантов.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра