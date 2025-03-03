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Власть и политика

В Самарской области прошел семинар для НКО от Фонда президентских грантов

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Молодежном многофункциональном центре Самарской области состоялся очный семинар "Возможности участия и победы в конкурсах Фонда президентских грантов" для некоммерческих организаций. Обучение организовано при поддержке Фонда президентских грантов. Всего участниками мероприятия стали более 140 человек.

Фото: министерство внутренней политики Самарской области

С приветственным словом выступила Юлия Рожкова, руководитель управления по взаимодействию с социально-ориентированными некоммерческими организациями министерства внутренней политики Самарской области. Она подчеркнула, что на сегодня в регионе действуют свыше 4,6 тыс. зарегистрированных некоммерческих организаций, из них социально ориентированные — более 3,4 тысяч.

"На первом в этом году конкурсе по распределению грантов главы государства победителями были признаны 55 проектов самарских НКО на сумму 133,4 млн рублей. Представители региона традиционно становятся лидерами и по количеству выигранных проектов, и по сумме грантовой поддержки. Губернатор Самарской области высоко оценивает роль некоммерческого сектора в развитии гражданского общества в регионе, и поэтому в министерстве внутренней политики выделяется специализированное управление по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями", — отметила Юлия Владимировна.

Ведущая мероприятия Анна Никифорова, руководитель департамента обучающих программ Фонда президентских грантов, подробно рассказала о том, как подготовить и заполнить заявку на конкурс Фонда президентских грантов, кто и с какими проектами может принимать участие в подобных конкурсах, как разрабатывать социальный проект перед написанием заявки на конкурс, как спроектировать качественные результаты и обеспечить их достижение в проекте.

Семинар был актуален и для тех, кто впервые будет участвовать в конкурсе Фонда президентских грантов, и тем, кто уже в них участвовал, но не получил поддержку на развитие своей инициативы.
Полученные знания участники смогут применить на практике уже в ближайшее время — до 17 марта идет заявочная кампания на второй грантовый конкурс 2025 года.

"В грантовых конкурсах мы участвуем с 2017 года. В нашей истории есть выигранные гранты Фонда президентских грантов и гранты минэкономразвития Самарской области. Мы — профессиональный союз предпринимателей-ремесленников. У нас есть свои цели и задачи, и хотелось бы в дальнейшем реализовывать их при поддержке государства", — поделилась Алевтина Марсажанова, директор ассоциации "Продвижение".

В завершении мероприятия Анна Никифорова напомнила, что Фонд президентских грантов оказывает поддержку представителям некоммерческого сектора и онлайн, проводя марафоны по подготовке социальных проектов, и, например, в рамках программы "НКО.Трансформация", где опытные НКО могут "прокачать" себя и свой проект.

Подробно об условиях участия в конкурсе, подготовке заявки и прочую полезную информацию можно узнать на сайте Фонда президентских грантов.  

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