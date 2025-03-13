Сельчанин из Самарской области угрожал убить отца и поплатился за это

В Камышлинском районе Самарской области суд рассмотрел уголовное дело 40-летнего жителя с. Никиткино, которого обвиняли в угрозе убийством. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В ноябре 2024 г. отец и сын поссорились на бытовой почве. В результате младший из родственников взял нож и угрожал убить отца.
Суд назначил мужчине 100 часов обязательных работ и обязал компенсировать моральный вред.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...