Сельчанин из Самарской области угрожал убить отца и поплатился за это

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В Камышлинском районе Самарской области суд рассмотрел уголовное дело 40-летнего жителя с. Никиткино, которого обвиняли в угрозе убийством. Об этом сообщает региональная прокуратура.