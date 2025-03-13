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Суды Происшествия

Сельчанин из Самарской области угрожал убить отца и поплатился за это

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Камышлинском районе Самарской области суд рассмотрел уголовное дело 40-летнего жителя с. Никиткино, которого обвиняли в угрозе убийством. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2024 г. отец и сын поссорились на бытовой почве. В результате младший из родственников взял нож и угрожал убить отца.

Суд назначил мужчине 100 часов обязательных работ и обязал компенсировать моральный вред.

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