Остановили за тонировку, а нашли винтовку: самарец проведет полтора года за решеткой за хранение оружия

В Самарской области вступил в силу приговор 30-летнему самарцу, задержанному с огнестрельным оружием сотрудниками Госавтоинспекции. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники Госавтоинспекции Волжского района остановили на трассе Самара — Новокуйбышевск Toyota Camry под управлением 30-летнего жителя Самары.

При проверке документов полицейские обратили внимание на чрезмерную тонировку лобового и передних стекол. Предупредив водителя, что он совершает правонарушение, госавтоинспекторы заметили, что мужчина занервничал. На вопрос сотрудников ДПС, имеются ли в машине запрещенные вещества, водитель ответил отрицательно. Однако правоохранители все-таки решили осмотреть авто. В итоге в багажнике они нашли винтовку.

Выяснилось, что мужчина незаконно хранил самодельно переделанное из пневматической винтовки отечественного заводского производства модели "ИЖ-38С" огнестрельное нарезное оружие калибра 4,5 мм. Данное оружие пригодно к стрельбе спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм.

Задержанный пояснил, что ружье подарил ему коллега в 2017 году.

"Несмотря на осведомленность о том, что на территории Российской Федерации незаконный оборот оружия запрещен и что он сам никогда не имел официального разрешения на ношение оружия, подарок мужчина принял и хранил. В момент задержания, со слов местного жителя, он ехал избавится от опасного подарка", — отмечается в сообщении.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ, а Волжский районный суд вынес обвинительный приговор — ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.