В Самаре два года "строгача" получил мужчина, угрожавший полицейским осколком стекла

В Самарском районном суде вынесен приговор ранее судимому за кражу 45-летнему местному жителю. Он признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти связи с исполнением им своих должностных обязанностей), об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.
Следствием установлено, что в августе 2024 г. мужчина, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, мужчина разбил стекло входной двери здания госучреждения.
При задержании за нарушение общественного порядка он оказал сопротивление полицейским, угрожая применением в качестве оружия осколка стекла.
Суд, согласившись с мнением прокурора, признал подсудимого виновным и, с учетом наличия опасного рецидива в его действия, назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Последние комментарии
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