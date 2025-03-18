В Самаре два года "строгача" получил мужчина, угрожавший полицейским осколком стекла

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарском районном суде вынесен приговор ранее судимому за кражу 45-летнему местному жителю. Он признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти связи с исполнением им своих должностных обязанностей), об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.