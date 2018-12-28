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Общество

С января тарифы на эвакуацию авто вырастут и в Самаре, и в области

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области опубликовало приказ, утверждающий новые тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей. Тариф на эвакуацию для Самары установлен в размере 1,9 тыс. руб., для остальной территории региона - 1,7 тыс. рублей.

С января тарифы на эвакуацию авто вырастут и в Самаре, и в области С января тарифы на эвакуацию авто вырастут и в Самаре, и в области
Фото: Юлия Рубцова

Изменения вступят в силу через 10 дней после опубликования, то есть после новогодних каникул.

Установлены также новые тарифы на хранение эвакуированных авто. Согласно приказу министерства, каждый полный час хранения задержанного авто в течение первых пяти часов для транспортных средств средств категории А будет стоить 6 руб., категории B и D массой до 3,5 т - 12 руб., категории D массой выше 3,5 т, С и Е - 24 руб., негабаритные транспортные средства - 36 рублей. С шестого часа хранения цена будет возрастать: для транспортных средств категории А до 15,5 руб., категории B и D (до 3,5 т) - до 31 руб., категории D (более 3,5 т), С и Е - до 62 руб., негабаритных транспортных средств - 93 рубля.

Напомним, в 2018 г. тариф на эвакуацию автомобиля в Самаре и Тольятти составлял 1,7 тыс. руб., в остальной части региона - 1,5 тыс. рублей. Прежде областное минэкономразвития анонсировало рост тарифа в Самаре на 200 руб., при этом предполагалось сохранить цены для остальной части региона на уровне 1,5 тыс. рублей.

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