На жителя Жигулевска заведено второе уголовное дело за вождение в нетрезвом виде

Инспекторы ДПС Жигулевска около одного из домов микрорайона В-1 остановили автомобиль ГАЗ-31105 под управлением местного 25-летнего жителя. Во время общения с водителем правоохранители заметили, что от него исходит резкий запах алкоголя и предложили пройти ему медицинское освидетельствование. Пройденное исследование показало, что мужчина находился за рулем в состоянии опьянения.

В ходе проверки личности водителя сотрудники полиции установили, что в сентябре 2018 г. он уже был осужден по ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" и приговорен к наказанию в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, а именно с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.