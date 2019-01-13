16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ночью в Самаре 67 огнеборцев тушили возгорание кабеля На жителя Жигулевска заведено второе уголовное дело за вождение в нетрезвом виде В Самаре госпитализирован мужчина, поссорившийся с юным соседом В результате ДТП на ул. Промышленности госпитализированы три человека Из-за сработавшей пожарной сигнализации из ТЦ "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 300 человек

Происшествия

На жителя Жигулевска заведено второе уголовное дело за вождение в нетрезвом виде

ЖИГУЛЕВСК. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати

Инспекторы ДПС Жигулевска около одного из домов микрорайона В-1 остановили автомобиль ГАЗ-31105 под управлением местного 25-летнего жителя. Во время общения с водителем правоохранители заметили, что от него исходит резкий запах алкоголя и предложили пройти ему медицинское освидетельствование. Пройденное исследование показало, что мужчина находился за рулем в состоянии опьянения.

В ходе проверки личности водителя сотрудники полиции установили, что в сентябре 2018 г. он уже был осужден по ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" и приговорен к наказанию в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, а именно с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3