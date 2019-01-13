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Преступления Происшествия

В Самаре рецидивист украл из магазина кофе и шоколад

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце декабря в полицию Самары поступило заявление от сотрудника одной из торговых точек микрорайона Крутые Ключи, в которой произошла кража продуктов питания. Заявитель сообщил, что один из покупателей, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны персонала, сложил в покупательскую корзину плитки шоколада и банки кофе, после чего вышел из помещения. По оценке администрации магазина, общая сумма ущерба превысила 6 тыс. рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили работников магазина и очевидцев случившегося. В ходе проверки лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов, у участкового уполномоченного полиции появились подозрения о том, что к преступлению может быть причастен 25-летний житель областного центра, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Из собранной информации следовало, что молодой человек ведет асоциальный образ жизни, нигде не работает, часто дома не появляется. Полицейский выяснил адрес, где мог находиться подозреваемый. В ходе дальнейшего общения с дознавателем предполагаемый злоумышленник не стал отрицать своей причастности к краже шоколада и кофе из магазина и сообщил, что похищенное он употребил.

В настоящее время стражи правопорядка проверяют 25-летнего самарца на причастность к совершению подобных преступлений на территории других районов областного центра. Ранее молодой человек отбывал наказание за совершение грабежа и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Гид потребителя

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