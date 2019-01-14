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Происшествия

Из Самары депортировали иностранца, собиравшегося стать террористом в Сирии

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 января, из аэропорта Курумоч под контролем правоохранителей принудительно отправили на родину 32-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии Ойбека Абдуллаева. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным ведомства, Абдуллаева задержали в декабре 2018 г. в Самаре в связи с тем, что он намеревался выехать в Сирию для участия в международных террористических организациях "Исламское государство" (запрещена в РФ) и "Аль-Каида".

На родине Абдуллаева передадут сотрудникам национальной спецслужбы для решения вопроса о привлечении его к уголовной ответственности в установленном порядке.

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