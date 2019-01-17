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В Самару прибыл член СПЧ для работы по делу профессора Трещевой

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 января, в Самару прибыл член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Леонид Никитинский, писатель и член редколлегии "Новой газеты". Он планирует собрать материалы по делу профессора Самарского университета Евгении Трещевой, которую привлекают к уголовной ответственности по "делу о прогулах" за якобы совершенные мошенничество и подлог на 30 тыс. рублей.

Ранее председатель СПЧ Михаил Федотов обратился в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру с просьбой внимательно разобраться с этим уголовным делом.

"Глава Совета по правам человека при президенте России поручил заняться нашим делом Никитинскому как юристу с ученой степенью, на чье мнение можно положиться", - заявил адвокат Трещевой Андрей Карномазов.

Напомним, в региональном управлении Следственного комитета 70-летней женщине инкриминируют подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Якобы уехав на 12 дней за границу, Трещева не имела права получать за этот период заработную плату (около 30 тыс. руб.).

Профессор Евгения Трещева: "Мне говорили: если бы я уволилась, то и не было бы никакого уголовного дела" Профессор Евгения Трещева: "Мне говорили: если бы я уволилась, то и не было бы никакого уголовного дела"
Евгения Трещева, с 1989 г. возглавляющая кафедру гражданского права (с 2018 г. реорганизована в кафедру гражданского процессуального и предпринимательского права) Самарского университета, недавно стала обвиняемой по уголовному делу "о прогуле". Ее преследование вызвало резонанс с заступническими письмами в преподавательском, студенческом и юридическом сообществах. В интервью Волга Ньюс профессор рассказала о том, почему считает дело надуманным, кто, по ее мнению, за ним стоит, как отреагировали коллеги, а также поделилась мыслями о свободе преподавателей.

Защита же профессора настаивает на том, что занятий по расписанию у нее не было, а при выполнении научно-исследовательской и организационно-методической работы заведующая кафедрой не обязана находиться в стенах университета 36 часов в неделю.

В Министерстве науки и высшего образования РФ, отвечая на запрос портала, поясняли, что выполнение должностных обязанностей лиц из профессорско-преподавательского состава предусматривается как непосредственно в организации, реализующей образовательные программы высшего образования, так и за ее пределами.

По мнению министерства, правила трудового распорядка Самарского университета также не закрепляют исполнение преподавателем обязанностей только непосредственно в вузе, а работа заведующего кафедрой связана не только с непосредственным присутствием в учреждении.

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