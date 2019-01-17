В Самару прибыл член СПЧ для работы по делу профессора Трещевой

В четверг, 17 января, в Самару прибыл член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Леонид Никитинский, писатель и член редколлегии "Новой газеты". Он планирует собрать материалы по делу профессора Самарского университета Евгении Трещевой, которую привлекают к уголовной ответственности по "делу о прогулах" за якобы совершенные мошенничество и подлог на 30 тыс. рублей.
Ранее председатель СПЧ Михаил Федотов обратился в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру с просьбой внимательно разобраться с этим уголовным делом.
"Глава Совета по правам человека при президенте России поручил заняться нашим делом Никитинскому как юристу с ученой степенью, на чье мнение можно положиться", - заявил адвокат Трещевой Андрей Карномазов.
Напомним, в региональном управлении Следственного комитета 70-летней женщине инкриминируют подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Якобы уехав на 12 дней за границу, Трещева не имела права получать за этот период заработную плату (около 30 тыс. руб.).
Защита же профессора настаивает на том, что занятий по расписанию у нее не было, а при выполнении научно-исследовательской и организационно-методической работы заведующая кафедрой не обязана находиться в стенах университета 36 часов в неделю.
В Министерстве науки и высшего образования РФ, отвечая на запрос портала, поясняли, что выполнение должностных обязанностей лиц из профессорско-преподавательского состава предусматривается как непосредственно в организации, реализующей образовательные программы высшего образования, так и за ее пределами.
По мнению министерства, правила трудового распорядка Самарского университета также не закрепляют исполнение преподавателем обязанностей только непосредственно в вузе, а работа заведующего кафедрой связана не только с непосредственным присутствием в учреждении.