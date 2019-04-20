В Сызрани сосед ограбил пенсионерку на лестничной клетке

Жительница Сызрани обратилась к полицейским и сообщила, что на лестничной клетке в многоквартирном доме на ул. Лазо у нее открыто похитили кошелек с денежными средствами в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По словам 68-летней женщины, к ней зашел знакомый и попросил денег "в долг". Мужчина проживал в соседнем подъезде и был потерпевшей хорошо знаком, поэтому она без опаски открыла ему дверь. Пенсионерка взяла кошелек и уже планировала дать соседу денежные средства. Мужчина, увидев у женщины крупную купюру, выхватил из ее рук кошелек и выбежал из подъезда.

В ходе опроса потерпевшая призналась, что сама пыталась вернуть деньги. Она обращалась к соседу и просила вернуть похищенное, но тот делал вид, что не понимает, о чем она говорит. Мужчина утверждал, что никаких денег у нее не брал. После этого женщина обратилась в полицию.

По указанному потерпевшей месту жительства предполагаемый злоумышленник, ранее судимый за злостное уклонение от уплаты алиментов 36-летний сызранец отсутствовал. Ориентировка с приметами подозреваемого была направлена всем наружным службам полиции.

Через некоторое время подозреваемый в совершении грабежа был задержан сотрудниками ППС и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина был пьян, в совершении преступления он признался. Подозреваемый рассказал полицейским, что часть денег раздал своим кредиторам. Оставшуюся же долю потратил на покупку спиртного.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Сызрани.